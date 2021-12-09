Anfield'ın İçinden: Jota,Salah ve Minamino Arsenal Karşısında Galibiyeti Getiriyor
Kasım 2021'de oynanan maçta Liverpool, Sadio Mane, Mohamed Salah, Diogo Jota ve Takumi Minamino'nun golleriyle Anfield'da 4-0'lık skorla Arsenal'i farklı mağlup etti. Maçın perde arkası görüntüleri OneFootball farkıyla sizlerle.
Kasım 2021'de oynanan maçta Liverpool, Sadio Mane, Mohamed Salah, Diogo Jota ve Takumi Minamino'nun golleriyle Anfield'da 4-0'lık skorla Arsenal'i farklı mağlup etti. Maçın perde arkası görüntüleri OneFootball farkıyla sizlerle.
Dugout - Spor Haberleri
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