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Anfield'ın İçinden: Jota,Salah ve Minamino Arsenal Karşısında Galibiyeti Getiriyor

Dugout - Haberler | Spor

Kasım 2021'de oynanan maçta Liverpool, Sadio Mane, Mohamed Salah, Diogo Jota ve Takumi Minamino'nun golleriyle Anfield'da 4-0'lık skorla Arsenal'i farklı mağlup etti. Maçın perde arkası görüntüleri OneFootball farkıyla sizlerle.

Kasım 2021'de oynanan maçta Liverpool, Sadio Mane, Mohamed Salah, Diogo Jota ve Takumi Minamino'nun golleriyle Anfield'da 4-0'lık skorla Arsenal'i farklı mağlup etti. Maçın perde arkası görüntüleri OneFootball farkıyla sizlerle.

Dugout - Spor Haberleri

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