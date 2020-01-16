Andrea Pirlo'nun Harika Asisti

16.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:19

Juventus'un iki yıldız oyuncu Pirlo ve Lichtsteiner'in unutulmaz uyumu çok güzel goller izlememize neden oldu. Bu videoda ise yine Andre Pirlo'nun harika asisti sonrası Stephan Lichtsteiner'ın tamamlayışını izliyoruz.