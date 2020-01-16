Andrea Pirlo'nun Harika Asisti
Juventus'un iki yıldız oyuncu Pirlo ve Lichtsteiner'in unutulmaz uyumu çok güzel goller izlememize neden oldu. Bu videoda ise yine Andre Pirlo'nun harika asisti sonrası Stephan Lichtsteiner'ın tamamlayışını izliyoruz.
16.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:19
Juventus'un iki yıldız oyuncu Pirlo ve Lichtsteiner'in unutulmaz uyumu çok güzel goller izlememize neden oldu. Bu videoda ise yine Andre Pirlo'nun harika asisti sonrası Stephan Lichtsteiner'ın tamamlayışını izliyoruz.
Kaynak: Dugout
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