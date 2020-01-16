Haberler » Spor » Andrea Pirlo'nun Harika Asisti - Spor

Andrea Pirlo'nun Harika Asisti

Juventus'un iki yıldız oyuncu Pirlo ve Lichtsteiner'in unutulmaz uyumu çok güzel goller izlememize neden oldu. Bu videoda ise yine Andre Pirlo'nun harika asisti sonrası Stephan Lichtsteiner'ın tamamlayışını izliyoruz.

16.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:19

'un iki yıldız oyuncu Pirlo ve Lichtsteiner'in unutulmaz uyumu çok güzel goller izlememize neden oldu. Bu videoda ise yine Andre Pirlo'nun harika asisti sonrası 'ın tamamlayışını izliyoruz.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler