Andrea Pirlo, İtalya Milli Takımı Hocası Roberto Mancini'nin Yardımcılığını Yapacak
38 yaşında futbol kariyerini noktalayan Andrea Pirlo, İtalya Milli Takımında teknik direktörlük yapan Roberto Mancini'nin yardımcılığını yapacak.
İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Andrea Pirlo, 38 yaşında futbol kariyerine nokta koymuştu.
Tecrübeli ismin, İtalya Milli Takımı'nın başına geçen teknik direktör Roberto Mancini'nin yardımcılığı görevine getirileceği ifade edildi.
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Pirlo, ülkesinde Inter, Milan ve Juventus gibi takımların formalarını giydikten sonra MLS ekibi New York City'e transfer olmuş ve burada kariyerini noktalamıştı.
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