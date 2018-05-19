Andrea Pirlo, İtalya Milli Takımı Hocası Roberto Mancini'nin Yardımcılığını Yapacak

38 yaşında futbol kariyerini noktalayan Andrea Pirlo, İtalya Milli Takımında teknik direktörlük yapan Roberto Mancini'nin yardımcılığını yapacak.

Andrea Pirlo, İtalya Milli Takımı Hocası Roberto Mancini'nin Yardımcılığını Yapacak

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Andrea Pirlo, 38 yaşında futbol kariyerine nokta koymuştu.

Tecrübeli ismin, İtalya Milli Takımı'nın başına geçen teknik direktör Roberto Mancini'nin yardımcılığı görevine getirileceği ifade edildi.

EN SON ABD'DE FORMA GİYMİŞTİ

Pirlo, ülkesinde Inter, Milan ve Juventus gibi takımların formalarını giydikten sonra MLS ekibi New York City'e transfer olmuş ve burada kariyerini noktalamıştı.

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