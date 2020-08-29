Andre Villas Boas, Kostas Mitroglou'yu Marsilya kadrosunda düşünmüyor Bir dönem Galatasaray forması giyen ancak performansı beğenilmediği için kiralık sözleşmesi uzatılmayan Kostas Mitroglou, Marsilya'da da kapının önüne kondu. Teknik direktör Andre Villas Boas, Yunan golcüyü takımda görmek istemediğini söyledi.

Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas Boas, kısa bir süre Galatasaray'da da oynayan Kostas Mitroglou'yu takımda düşünmediğini söyledi.

"ONU TAKIMDA DÜŞÜNMÜYORUZ"

Yunan forvet ile konuştuğunu söyleyen Portekizli hoca, "Forvet arıyoruz ama bu isim Mitroglou değil. Onu takımda düşünmüyoruz. Onunla konuştum, benim 'anlaşamadığı tek Portekizli' olduğumu söyledi. Üzücü ancak en azından açık ve net. Umarım kulüp bulur" ifadelerini kullandı.

2018-19 sezonunun ilk yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen 32 yaşındaki oyuncu, 9 maçta oynamış ve 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.