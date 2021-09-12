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Anagold 24 Erzincanspor: 1-0

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Spor
Anagold 24 Erzincanspor: 1-0

STAT: Burhanettin KocamazHAKEMLER: Yunus Dursun (xx), Emre Demirel (xx), Çağrı Ateş (xx)TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz (xx) - Muharrem (xx), Uğur (xx), Abdulsamed (xx) (Dk. 78 Ferhat), Cengiz (xx), Yasin (xx) (Dk. 65 Alperen x), Okan (xx) (Dk.

STAT: Burhanettin Kocamaz

HAKEMLER: Yunus Dursun (xx), Emre Demirel (xx), Çağrı Ateş (xx)

TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz (xx) - Muharrem (xx), Uğur (xx), Abdulsamed (xx) (Dk. 78 Ferhat), Cengiz (xx), Yasin (xx) (Dk. 65 Alperen x), Okan (xx) (Dk. 65 Niyazi x), Azad (xx), Ahmet (xx), Sefa Durmuş (xx) (Dk. 87 Aytaç), Sinan (xxx) (Dk. 78 Hüseyin x)

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Hayrullah (xx) - Yunus (xx), Birhan (xx) (Dk. 75 Oktay), Uğurcan (xx) (Dk. 81 Atalay x), İbrahim (xx) (Dk. 70 Emirhan (x) (Dk. 75 Sefa Küpeli x), Mümin (xx), Rıdvan (xx) Ozan (xx) (Dk. 75 Mustafa x), Sefa Akgün (xx), Muhammed (xx), İlyas (xx)

GOL: Dk. 12 Sinan ( Tarsus İdman Yurdu)

SARI KARTLAR: Muharrem, Yasin, Aytaç (Tarsus İdman Yurdu) - Uğurcan (Anagold 24 Erzincanspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 2'nci haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında ağırladığı Anagold 24 Erzincanspor'u 1-0 yendi.


Anagold 24 Erzincanspor: 1-0

Anagold 24 Erzincanspor: 1-0

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Spor Haberleri
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Haber: Anagold 24 Erzincanspor: 1-0 - Haberler Spor
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