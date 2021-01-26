Anadolu Efes, evinde Kızılyıldız'ı 86-72 yendi

THY Euroleague'de temsilcimiz Anadolu Efes, konuk ettiği Kızılyıldız'ı 86-72 mağlup etti. Lacivert beyazlılar, bu sonuçla Avrupa'daki 400. galibiyetine imza atmış oldu.

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 22. haftasında Kızılyıldız'ı konuk etti. Temsilcimiz baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı farklı kazandı.

86-72 biten mücadelede Shane Larkin 14 dakikada attığı 23 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Efes'te Vasilije Micic ise 13 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistlik katkı sağladı.

Bu sonuçla birlikte Efes, 22. maçında 12. galibiyetini aldı. Kızılyıldız ise 15. yenilgisini almış oldu.

400. GALİBİYET

Avrupa kupalarında 708. maçına Kızılyıldız karşısında çıkan Efes, tarihindeki 400. galibiyetini aldı. Anadolu Efes'in Avrupa'da 308 yenilgisi bulunuyor.