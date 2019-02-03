Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Çakmak'ın Sobadan Zehirlenen Annesi Öldü, Babası Yoğun Bakımda

AMPUTE Futbol Milli Takım kaptanı Osman Çakmak'ın Tokat'ta yaşayan anne ve babası, köydeki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Anne Sultan Çakmak yaşamını yitirirken, babası Ömer Çakmak ise tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Zile ilçesine bağlı Narkışla köyünde yaşandı. Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan (61) ve babası Ömer Çakmak'tan (84) bir süre haber alınamadı. Köydeki komşuları Ömer Keskin, yaşadıkları iki katlı evin kapısının açılmaması üzerine cep telefonuyla çifte ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine evin mutfağının penceresinden içeriye girdi. Keskin, yaşlı çifti yerde hareketsiz halde buldu. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Çakmak çiftini Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Sultan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alınan Ömer Çakmak'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Evde yapılan ilk incelemede çiftin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşıldı.

HABERİ ALINCA KÖYE GELDİ

Anne ve babasının sobadan sızan gazdan zehirlendiğini öğrenen Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak, Ankara'dan karayolu ile memleketine geldi. İlk önce köyüne uğrayan Osman Çakmak ardından babası Ömer Çakmak'ın tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesi'ne giderek sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Üzgün olduğu gözlenen Çakmak açıklama yapmadı.

Çiftin evine pencereden girerek sağlık ve jandarma ekiplerine haber veren komşuları Ömer Keskin, "Mutfağın penceresini tornavida ile açarak içeriye girdim. Salonda Sultan ve Ömer çiftini yerde gördüm. Hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdik" diye konuştu.

- Tokat

Kaynak: DHA