Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçına çıkıyor

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde, yarın İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın D Grubu ikinci maçında İtalya'yı 11-0 yenerek adını çeyrek finale yazdıran milliler, C Grubu'nu ikinci bitiren İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip karşılaşmasını yarın TSİ 14.00'de yapacak.