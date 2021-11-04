Amerikan futbolunun starı Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu

Ruggs, bozulan ve arkasından duman çıkan park halindeki araca tam 256 km hızla çarptı. Çarpmayla birlikte başlayan yangın, 23 yaşındaki genç kadın ve köpeğinin sonu oldu. 22 yaşındaki Ruggs, alkolün etkisi altında araç kullanmaktan, aşırı hız, ölümle sonuçlanan kaza suçlamaları nedeniyle dün ilk duruşmasına çıktı. Ruggs, boynunda köpük destek ve tekerlekli sandalye ile duruşmaya geldi.

ESPN'in aktardığı haber de; davada Las Vegas Barış Yargıcı Joe M. Bonaventure, Ruggs aleyhindeki davayı ilk incelemesinden rahatsız olduğunu ve 16 yıldır görevinde bu kadar hızlı giden bir aracın karıştığı bir kazayı hiç duymadığını sözlerine ekledi.

ALKOL YASAK

Bununla birlikte, savcı Eric Bauman'ın Ruggs'un kefaletini 1 milyon dolar olarak belirleme talebini reddetti. Bunun yerine miktarı, ev hapsi, elektronik izleme, alkol kullanmama, araba kullanmama ve Ruggs'un pasaportunun teslim edilmesini içeren katı koşullarla 150.000 dolar olarak belirledi. Ruggs artık ev hapsinde, elektronik kelepçesi olacak. Alkol kullanmayacak. Avukatı benzer olayları örnek göstererek itirazda bulunacaklarını ifade etti.

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