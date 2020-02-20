: Amerikan basını: Türkiye, Rusya'ya karşı kullanmak için ABD'den Patriot istedi

20.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:28

Milli Savunma Bakanlığı'nın İdlib'de hava saldırısı sonucunda iki Türk askerinin şehit olduğunu duyurduğu anlarda ABD'den dikkat çeken bir haber geldi. Bloomberg, Türkiye'nin Esed Rejimi'ne karşı kullanmak için ABD'den Patriot Hava Savunma Sistemi talep ettiğini yazdı.

Suriye'deki iç savaşta Türkiye açısından son günlerde oldukça sıcak saatler yaşanıyor. Gelişmelerin her saat değiştiği bölgede Türkiye de askeri ve diplomasi alanında karşılıklı adımlar atıyor. Rusya destekli Esed Rejimi'nin Türk askerlerine karşı hava saldırısı uyguladığı ve iki askerimizin şehit olduğu haberinin geldiği anlarda ABD tarafında da dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

"TÜRKİYE PATRIOT İSTEDİ"

ABD merkezli Bloomberg'in üst düzey Türk yetkililere dayandırdığı habere göre; Türkiye, ABD'den Rusya destekli Esed Rejimi'ne karşı kullanmak için Patrıot Hava Savunma Sistemi talep etti.

Haberde Patriotların Amerika'dan alınması halinde Hatay sınırına kurulacağı ve Türk askerine karşı Esed tarafından gelecek saldırılara karşı kullanılacağı belirtildi.

TALEP JEFFREY'E İLETİLDİ

Türkiye'nin Patriot talebinin geçtiğimiz hafta Ankara'ya gelen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'e iletildiği ve ancak bir yanıt alınamadığı belirtildi. Bloomberg'in haberine göre Türkiye, bu görüşmeleri gizli tutarken Ankara'daki ABD Büyükelçiliği ise herhangi bir açıklama yapmadı.

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