Amerika vize başvurularında sosyal medya, e-mail ve telefon bilgilerini de isteyecek

Amerika Dışişleri Bakanlığı artık vize başvurusu yapanlardan sosyal medya, email ve telefon bilgisini isteyecek. Buna göre yeni uygulamayla göçmen ve göçmen olmayan vize başvurularında bulunanlardan bütün sosyal medya kullanıcı adlarını, email adreslerini ve son 5 yılda kullandığı telefon numarasını vermesi istenecek.

'15 MİLYON YABANCIYI ETKİLEYECEK'

Yetkililer, istenenlerin yaklaşık 15 milyon yabancıyı etkileyeceğini söyledi. Sadece diplomatik ve resmi yetkililerin vize işlemleri bu uygulamanın dışında tutulabilir.

Vize başvurusunda bulunanlara ayrıca herhangi bir aile üyesinin terörist bir eyleme katılıp katılmadığı da sorulacak. Yeni kurallar 2018 yılı Mart ayında önerilmişti.