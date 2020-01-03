: Amerika'nın İranlı komutanı öldürmesi sonrası altın ve petrol fiyatları yükseldi

03.01.2020 10:39 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:59

ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırısında bir İran askeri yetkilisinin hayatını kaybetmesinin ardından Orta Doğu'da gerilimlerin yükselmesine paralel olarak altın fiyatı son dört ayın en yüksek düzeyine ulaşırken, Brent ham petrolü fiyatı ise 3 dolara yakın yükseldi.

Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, Cuma günü 3 dolara yakın artışla 2019 Eylül ayından bu yana görülen en yüksek düzeyini gördükten sonra yüzde 2.94 artışla 68.20 dolara, ABD hafif petrolü yüzde 2.81 artışla 62.90 dolara yükseldi.

PİYASALAR HAREKETLENDİ

Küresel piyasalarda;

- gümüş, yüzde 1.02 artışla 18.23 dolardan,

- altın, yüzde 1.08 artışla 1,544.70 dolardan,

- bakır, yüzde 0.94 düşüşle 2.7985 dolardan,

- platin, yüzde .32 artışla 988.20 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.48 artışla 1,937.20 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 295 liraya, çeyrek altın 483 liraya, Cumhuriyet altını da 1,999 liraya yükseldi.

"TRUMP'IN TALİMATIYLA ÖLDÜRÜLDÜ"

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Süleymani ve Kudüs Gücü'nün yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, "General Süleymani aktif olarak Irak ve bölgedeki Amerikan diplomat ve askerlerine yönelik saldırı planı yapıyordu." saptaması dikkati çekti.

İRAN'DAN AMERİKA'YA GÖZDAĞI

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacak" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanlığı, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından yayınladığı açıklamada "ABD Ortadoğu'da tehlikeli bir durum yarattı, sonuçlarına hazır olmalı" ifadelerini kullandı.

YÜZÜK DETAYI

Saldırıda Kasım Süleymani haricinde İran destekli Haşdi Şabi'nin iki komutanı da vardı. Olay yerinden paylaşılan fotoğraflarda cesetlerin tanınmaz halde olduğu görülürken bir fotoğraf oldukça önemliydi. Zira o fotoğrafta cesetlerin birinin elinde olan yüzük Kasım Süleymani'nin elinde olan yüzükle aynıydı.

DNA TESTİ İÇİN GÖNDERİLDİ

Bağdat Uluslararası Havaalanı'nda Süleymani ile Mühendis'i taşıyan 2 aracın füzeyle vurulması sonucu birçok cesedin araçların içerisinde kül olduğu ve parçalandığı görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı. Cesetlerin DNA testi için Bağdat'ta bulunan Müsenna Askeri Havalimanı'na gönderildiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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