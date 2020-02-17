Amedspor ilk kez geriye düştüğü maçı kazandı

17.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:57

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan ve geçen hafta cumartesi günü kendi sahasında Sarıyer'i 2-1 yenerek puanını 27'ye çıkaran Amed Sportif Faaliyetler'de büyük sevinç yaşanıyor. Sarıyer'i yenerek küme düşme potasından uzaklaşarak rahat nefes alan Amed Sportif Faaliyetler bu sezon ilk kez yenik duruma düştüğü bir maçı kazanmayı basardı.



Sezon başından beri istikrarsız bir görüntü çizen Amed Sportif Faaliyetler ilk golü yediği maçları kazanamıyordu. Ancak bu ıstatistik Sarıyer karşısında bozuldu. İlk 45 dakikayı Cafer Tosun'un golüyle 1-0 yenik tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler, ikinci yarıda Bünyamin Yürür ve Murat Gürbüzerol'un golleriyle sahadan 3 puanla ayrıldı. Amedspor bu sonuçla puanını 27'ye çıkardı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA