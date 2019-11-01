Amatör kulüp yöneticisi neye uğradığını şaşırdı, tepeden aşağı un ve yumurta içinde kaldı

01.11.2019 10:16

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Kumluca Belediyespor Kulübü Yöneticisi Gürbüz Okur, Belediyespor futbolcularının yaptığı sürpriz doğum günü ile karşılaştı.



Kumluca Belediyespor Kulübü yöneticilerinden Gürbüz Okur, 38 yaşına girdiği doğum gününde, futbolcuların sürpriz doğum günü kutlamasıyla karşılaştı. Futbolcular önce Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Başkan Yardımcısı Mehmet Toprakcı'nında hazır bulunduğu bir ortamda yaş pasta kestiler ve Okur'un doğum gününü kutladılar. Futbolcuların asıl sürprizi o andan sonra geldi. Futbolcular Okur'un doğum gününü Brezilya usulü kutlamak istediler. Oyuncular, bir anda Gürbüz Okur'un kafasına un döktüler ve kafasında yumurta kırdılar. Neye uğradığını şaşıran Okur futbolcuların sürpriz doğum günü şakasından olay yerinden kaçmakla kurtulabildi.



Sürprizle ilgili konuşan Okur, "Hiç beklemediğim bir şakaydı. Ama bir gün mutlaka bu şakanın karşılığını onlara ben de yapacağım" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA