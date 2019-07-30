Amasya'nın tescilli çiçek bamyası, bölge insanı tarafından çeyrek altın olarak değerlendiriliyor

Amasya'da üretilen coğrafi işaret tescilli 'çiçek bamyası' çiçeğinin sarı rengi ve bamyanın parasal değerini hiç kaybetmemesiyle yöre halkı tarafından 'çeyrek altın' olarak adlandırılıyor. Yaz boyunca sabah erken saatlerde çiçeğiyle birlikte toplanmaya başlanan minik bamyalar iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılması sonrası iç piyasanın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl il genelinde 5 bin 700 dekardan fazla alanda ekimi yapılıp 2 bin tonun üstünde üretimi sağlanan bamyanın bu yıl ki hasadının da yine verimli olması bekleniyor.

"ÜRETİCİSİNİN HER AN ÇEYREK ALTIN GİBİ PARAYA ÇEVİREBİLECEĞİ BİR ÜRÜN"

Bamyanın üretiminin en fazla yapıldığı ilçelerinin önemli gelir kaynaklarının başında geldiğini belirten Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "12 ay bozulmayan hatta bir yıl sonrasına kadar sarkabilen özelliği var. Üreticisinin her an, her gün satabileceği, tıpkı çeyrek altın gibi paraya çevirebileceği bir ürün" dedi.

KURUSU 150 LİRAYA KADAR ALICI BULUYOR

Öztürk, kurusunun kilosunu 150 liraya kadar fiyatlarda satıldığını belirterek ürünün bugünlerde ortalama 100 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

"BAMYAN VARSA ALTININ VAR DERLER"

Eşiyle birlikte günün erken saatlerinden itibaren topladığı bamyanın hasadının zorlu olduğuna değinen Dereköy'den Dursun Arslan da "Bamyan varsa altının var derler" sözleriyle yöre halkının bu ürüne verdiği öneme işaret etti.

Amasya çiçek bamyası, Amasya Valiliğinin himayelerinde sürdürülen çalışmalar sonucu geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili aldı. Vali Osman Varol'un talimatlarıyla hazırlanan Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı çerçevesinde de Amasya çiçek bamyasının da aralarında olduğu ilin kritik öneme sahip stratejik ürünlerinin verimi ile kalitesinin artırılması ve pazarlama imkanlarının genişletilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA