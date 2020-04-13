Alvaro Morata'dan takipçisinin "Evde kal" tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten Yalısında spor yaparken paylaştığı kareye ''Evde kal'' eleştirilerinin gelmesi üzerine, ''Sakin ol champ... Evimdeyim'' yanıtını veren Hacı Sabancı'nın bir benzerini de Atletico Madrid'in forveti Alvaro Morata yaptı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ülkeler vatandaşlarına "Evde kal" çağrıları yaparken, büyük bir çoğunluk da kendisini evinde karantinaya almayı sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda iş adamı Hacı Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay olmuştu. Yalısında spor keyfini sürdüren Sabancı'nın paylaştığı denize sıfır fotoğrafa bir takipçisinden, "Evde kal" yorumu gelmişti. Bu yoruma yanıt veren Sabancı, "Sakin ol champ... Evimdeyim" ifadelerini kullanarak herkesi sosyal medyada gündeme gelmişti. '"EVDEYİM ZATEN" Benzer bir olay geçtiğimiz gün Atletico Madridli oyuncu Alvaro Morata'nın başına geldi. Eşiyle birlikte romantik bir karesini paylaşan İspanyol oyuncuya bir takipçisi, "Evde kalın" yorumunu yazarken, Morata ise ''Evdeyim zaten.'' yanıtını verdi.