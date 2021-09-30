Altıparmak: 'Ümraniyespor'u yenip milli araya moralli girmek istiyoruz' - Haberler Spor
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Altıparmak: "Ümraniyespor'u yenip milli araya moralli girmek istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altıparmak:

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Ümraniyespor maçını kazanıp yakaladıkları ivmeyi yukarı çıkartmaya ve milli takım arasına moralli girmek istediklerini söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Ümraniyespor maçını kazanıp yakaladıkları ivmeyi yukarı çıkartmaya ve milli takım arasına moralli girmek istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'de pazar günü saat 16.00'da lider Ümraniyespor'u ağırlayacak olan Samsunspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde devam etti. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak antrenman sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. 3-2 kazandıkları Denizlispor maçının önemine değinen Mehmet Altıparmak, "Ümraniyespor maçının bizim için diğer maçlardan hiçbir farkı yok. 3 puanlık bir maç oynayacağız. Geçen hafta Denizlispor karşısında aldığımız galibiyet hem moral motivasyon hem de ligdeki konumumuzu belirleme anlamında çok önemliydi. Çok iyi mücadele ettik. Maçı hiç bırakmadık. Maç içerisinde çok istekliydik. Kazanmak adına her şeyi yapan bir Samsunspor vardı sahada. Bu bizi son derece memnun etti. Hak ettiğimiz bir galibiyet alarak Pazar günü oynayacağımız Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladık" dedi.

"Ümraniyespor'u yenip milli araya moralli girmek istiyoruz"

Ümraniyespor karşılaşmasında sahaya kendi oyunlarını yansıtmaya çalışacaklarını ifade eden Mehmet Altıparmak, "Elbette ki rakibin iyi ya da kötü yanları var. Şu ana kadar hiç yenilmemiş ve gol yememiş bir takıma karşı oynayacağız. İyi yönlerini oyuncularımıza gösteriyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Pazar günü inşallah galip gelerek hem puan farkını azaltmak hem de yakaladığımız ivmeyi yukarı doğru sürdürüp milli araya moralli girmek istiyoruz" diye konuştu.

Sakat futbolcular hakkında da konuşan Altıparmak, şunları söyledi:

"Vukan Savicevic bizimle antrenmanlara başladı. Moryke Fofana geçen hafta sonu maçta oynadı ama kasık ağrıları vardı. Son antrenmanda ağrıları artınca Denizlispor deplasmanında oynamadı. Bugün kendi özel antrenmanlarını da yapıyor. Yarın aramızda olacak. Alen Melunovic'in son bir iğnesi kalmıştı. O iğne de yapıldı. Kendisi milli aradan sonra bizimle çalışmalara başlayacak. Gökhan Karadeniz koşulara başladı. O da büyük bir ihtimalle milli aradan sonra aramıza katılacaktır. Barış Başdaş'ın tedavisi de yapıldı. Milli takım arasından sonra inşallah tam kadro olarak çalışmaya başlayacağız." - SAMSUN

Altıparmak: Ümraniyespor'u yenip milli araya moralli girmek istiyoruz

Altıparmak: Ümraniyespor'u yenip milli araya moralli girmek istiyoruz

Altıparmak: Ümraniyespor'u yenip milli araya moralli girmek istiyoruz

Altıparmak: Ümraniyespor'u yenip milli araya moralli girmek istiyoruz

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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