Altınordu - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALTINORDU, ORDU (Haberler.com) - TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Altınordu ve Keçiörengücü bugün karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın saatini, kanalını merak ediyor. PekiAltınordu - Keçiörengücü maşı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

ALTINORDU - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Altınordu - Keçiörengücü maçı 10 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacak.

ALTINORDU - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Altınordu - Keçiörengücü maçı 10 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınanacak.

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