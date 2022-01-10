Altınordu - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altınordu - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Altınordu - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haberler.com - Haberler | Gündem

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Altınordu - Keçiörengücü, bugün 20. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Spor severler maçın detaylarını merak ediyor. Altınordu - Keçiörengücü maşı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALTINORDU, ORDU (Haberler.com) - TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Altınordu ve Keçiörengücü bugün karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın saatini, kanalını merak ediyor. PekiAltınordu - Keçiörengücü maşı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

ALTINORDU - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Altınordu - Keçiörengücü maçı 10 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacak.

ALTINORDU - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Altınordu - Keçiörengücü maçı 10 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınanacak.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title