Altınordu ilk peşinde
TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü Giresunspor'a konuk olacak Altınordu, şimdiye kadar deplasmanda rakibini yenemedi.
TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü Giresunspor'a konuk olacak Altınordu, şimdiye kadar deplasmanda rakibini yenemedi. Giresunspor'la 6 müsabakaya çıkan kırmızı-lacivertliler sahadan 4 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda ağlara 3 gol bırakabilen Altınordu kalesinde ise 8 gol gördü. Altınordu geçen sezon son hafta deplasmanda Giresunspor'a 3-1 kaybederek Play-Off'a kalma şansını kaçırmıştı. O maçın ardından sezonu 57 puanla tamamlayan Altınordu 1 puanla ilk 6'ya giremedi.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son haftalarda oynadıkları pozitif futbolu sonuca yansıtmak istediklerini belirterek, "Devre arasına kadar 2 maçımız var. Önce Giresunspor deplasmanından istediğimizi alacağız ardından Menemenspor'la evimizde karşılaşacağız. Puan kaybına tahammülümüz yok" diye konuştu.