Altınordu'da Fatih kayıplarda
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da genç forvet Fatih Aktay, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da genç forvet Fatih Aktay, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. 2014 yılında 17 yaşındayken Altınordu ile profesyonel sözleşme imzalayan futbolcu aradan geçen 5 yılda kendini ispatlama şansını kullanamadı. Bir dönem ismi Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan Fatih, 2016'da UEFA Gençlik Ligi'nde Altınordu formasıyla Sparta Prag'a 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Altyaş gruplarında 18 kez milli formayı terleten Fatih, 2015 yılından sonra Ay-Yıldızlı takıma çağrılmadı.2014-15 sezonunda 4 kez kupada şans bulan Fatih, 2015-16'da ligde 2 kez, kupada 1 kez görev aldı.2016-17 ve 2017-18'de kırmızı-lacivertli formayla 1'inci Lig'de toplam 42 müsabakaya çıkan forvet oyuncusu 6 gol kaydetti. Geçen sezon 2'nci Lig'de mücadele eden hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'ya kiralanıp 8 gol atarak alkış toplayan Fatih, bu sezon döndüğü İzmir ekibinde yokları oynadı. Şimdiye kadar 5 lig, 2 kupa maçında süre bulan 22 yaşındaki forvet rakip fileleri sarsamadı.