Altınordu, Bursaspor deplasmanında

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıda üst üste 3 mağlubiyet alarak düşme hattına gerileyen Altınordu yarın kendisi gibi ateş çemberinden çıkmaya çalışan Bursaspor'a konuk olacak. Bitci Timsah Park'ta saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek. Ligde Altınordu 22 puanla 16'ncı sırada, Bursaspor ise 20 puanla 17'nci basamakta yer alıyor. İzmir temsilcisinde sakatlıktan çıkan Ahmet Dereli ile Recep'in forma giyebileceği öğrenildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ve Bursa'dan galibiyetle dönerek yeniden çıkışa geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

ERDİ DİKMEN İMZALADI

Ara transfer döneminde Burak İnce ve Enis Destan'la yollarını ayırıp Manisa FK'dan ön libero Kubilay Aktaş ile sözleşme imzalayan Altınordu, Ankaragücü'nden stoper Erdi Dikmen'i resmen kadrosuna dahil etti. Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde İdari Direktör Barış Ertosun'unda da hazır bulunduğu imza töreninde Erdi Dikmen, sezon sonuna kadar kendisini Altınordu'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Demirören Haber Ajansı - Spor