Altının kilogramı 470 bin 700 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 470 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 459 bin, en yüksek ise 472 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,84 artarak 470 bin 700 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 6.451 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 995 milyon 644 bin 587,25 lira, işlem miktarı ise 6.451 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 33 milyon 621 bin 853,53 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Standart Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Demaş Kuyumculuk İhracat İthalat şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara