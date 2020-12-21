Altının kilogramı 465 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 465 bin liraya geriledi

21.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:37
Altının kilogramı 465 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 465 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 465 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 463 bin 700 lirayı, en yüksek ise 471 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 465 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 930 milyon 943 bin 282,94 lira, işlem miktarı ise 1.991,93 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 953 milyon 629 bin 180,03 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 465.500,001.877,00
En Düşük 463.700,001.869,00
En Yüksek471.800,001.902,40
Kapanış465.000,001.880,00
Ağırlıklı Ortalama 466.778,071.883,48
Toplam İşlem Hacmi (TL)930.943.282,94

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.991,93

Toplam İşlem Adedi38

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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