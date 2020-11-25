Altının kilogramı 462 bin liraya yükseldi
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Altının kilogramı 462 bin liraya yükseldi

25.11.2020 17:15 | Son Güncelleme: 25.11.2020 18:05

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 462 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 460 bin, en yüksek ise 467 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,87 artarak 462 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 5.650 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 597 milyon 726 bin 62,33 lira, işlem miktarı ise 5.650 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 610 milyon 809 bin 350,98 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demaş Kuyumculuk İhracat İthalat şeklinde sıralandı.

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Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 462 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 462 bin liraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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