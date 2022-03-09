Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 960 liradan işlem görüyor

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 3,2 artışla 953,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla 960 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.543 lira, cumhuriyet altını da 6.350 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün 2.070 dolarla Ağustos 2020'den beri en yüksek seviyesini görmesinin ardından, şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 2.041 dolardan işlem görüyor.

EMTİA PİYASALARINA YÖNELİM DEVAM EDEBİLİR

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ve bu paralelde uygulanan yaptırımların ekonomik etkilerine yönelik endişelerle piyasalarda risk iştahının düşük seyrettiğini belirterek, güvenli liman olan emtia piyasalarına yönelimin devam edebileceğini aktardı. Emtia fiyatlarının seyrinin enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerin yönetimi açısından yakından izlendiğini ifade eden analistler, bugün, ABD'de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini bildirdi.

ONS ALTINDA 2.080 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Dün, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömürün ithalatını yasaklayan kararnameyi imzalamasının ardından Brent petrolün varil fiyatı Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 131,1 dolar seviyelerini test ederken, bugün 129,3 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.020 doların destek, 2.080 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.