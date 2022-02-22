Altının gram fiyatı son 2 ayın en yüksek seviyesi olan 845 liradan işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 837,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla 845 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.358 lira, cumhuriyet altını da 5.591 liradan satılıyor. Dün, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasının ardından altının ons fiyatı 1.914 dolarla 8 ayın zirvesini gördü. Yükseliş eğilimini bugüne de taşıyan ons altın, şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 1.908 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.930 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Dün gece acil toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi de Ukrayna ve Rusya arasında gelinen noktanın son derece tehlikeli olduğunu, büyük çatışma riski taşıyan gelişmelerin ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiğini bildirdi. Analistler, Rusya-Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel çapta risk iştahının gerilediğini belirterek, güvenli liman olarak nitelendirilen altına talebin devam ettiğini söyledi. Bugün Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksi, ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.930 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.