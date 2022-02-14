Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 807 liradan işlem görüyor - Haberler
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Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 807 liradan işlem görüyor

AA, Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 807 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.326 lira, cumhuriyet altını da 5.399 liradan satılıyor.

Cuma günü dolar kurundaki düşüşe karşın, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,9 artışla 808,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 807 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.326 lira, cumhuriyet altını da 5.399 liradan satılıyor. Artan jeopolitik riskler sonrası yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebinin arttığı görülürken, altının ons fiyatı cuma günü Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesi olan 1.865 doları gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,76 artışla 1.859 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 düşüşle 1.854 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ABD'de artan enflasyon baskısı sonrası geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini martta yüzde 92 ihtimalle 50 baz puan artıracağı tahmin edilirken, artan jeopolitik riskler nedeniyle bu ihtimalin yüzde 57'lere düştüğü görülüyor. Analistler, ABD Başkanı Joe Biden'in Cuma akşamı Rusya'ya karşı bulunduğu sert söylemlerin jeopolitik risk algısını arttırdığını belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin bu haftanın önemli gündemi olacağını ifade etti. Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların da takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Altın, dolar, Finans, Ekonomi, Haberler

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