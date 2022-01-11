Altının gram fiyatı 804 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 804 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.318 lira, cumhuriyet altını da 5.369 liradan satılıyor.
Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,3 yükselişle 801 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla 804 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.318 lira, cumhuriyet altını da 5.369 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,4 artışla 1.809 dolardan alıcı buluyor.
ONS ALTINDA 1.830 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA
Analistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirterek, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini kaydetti.
Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi Haberleri