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Altının gram fiyatı 804 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Muhammed Said Tanıl - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 804 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.318 lira, cumhuriyet altını da 5.369 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,3 yükselişle 801 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla 804 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.318 lira, cumhuriyet altını da 5.369 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,4 artışla 1.809 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.830 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirterek, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini kaydetti.
Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Cari işlemler hesabı Kasım 2021'de 2 milyar 681 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar oldu.

Cari işlemler hesabı Kasım 2021'de 2 milyar 681 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar oldu.

 Altının gram fiyatı 798 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 798 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (1)
Umit Cetin:bu sene sonunda altında dolarda hepsi değersizleşecek ve türk lirası dünyanın en değerli para birimi haline gelecek Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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