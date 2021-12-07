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Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 785 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 785 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün 795,9 lira ile tarihi zirvesini gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 789,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne Dolar kurundaki gerilemeye paralel düşüşle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 784,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.285 lira, Cumhuriyet altını da 5.230 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.783 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ile küresel piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün yurt içinde altın fiyatlarının gerilemesine sebep olduğunu kaydetti.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 13,6850 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Almanya'da ZEW beklenti endeksi, Avro Bölgesi'nde üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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