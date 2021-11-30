Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 741 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün Dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,3 üzerinde 738 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 741 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.215 lira, cumhuriyet altını da 4.948 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.792 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişeler nedeniyle artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, dolar kurundaki artışın da etkisiyle yurt içinde altın fiyatlarının hızlı yükseldiğini söyledi. Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra Almanya'da işsizlik, Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, Omicron varyantına yönelik haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida ile New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamalarının da yatırımcıların odağında olacağını ifade ederek, altının ons fiyatında 1.830 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumuna geldiğini bildirdi.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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