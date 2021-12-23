Altının gram fiyatı 681 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 2,6 altında 707,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de azalışla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 3,8 düşüşle 681 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.120 lira, cumhuriyet altını da 4.557 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, yatay seyirle 1.806 dolardan alıcı buluyor.

GÖZLER EKONOMİ YÖNETİMİNDE

ONS ALTINDA 1.830 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları ve tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini belirterek, altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu söyledi.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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