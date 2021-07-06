Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor
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Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 502 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 824 lira, cumhuriyet altını da 3.356 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşle birlikte yatay bir seyir altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 499,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlayarak saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 502,4 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 824 lira, cumhuriyet altını da 3.356 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı yükselişini beşinci güne taşımasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 1.805 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.810 DOLAR ÖNEMLİ DİRENÇ

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini ifade etti.

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Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 500 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 500 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor
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