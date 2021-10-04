Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü, Dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 501,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 500,6 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, cumhuriyet altını da 3.343 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.754 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.760 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, küresel ekonomi ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirterek, buna bağlı olarak piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti. Bugün ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumuna geldiğini söyledi.