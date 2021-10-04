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Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 500,6 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, cumhuriyet altını da 3.343 liradan satılıyor.

Cuma günü, Dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 501,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 500,6 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, cumhuriyet altını da 3.343 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.754 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel ekonomi ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirterek, buna bağlı olarak piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti. Bugün ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumuna geldiğini söyledi.

Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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