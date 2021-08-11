Altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor
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Altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 478,5 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 478,5 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 478,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 478,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 789 lira, Cumhuriyet altını da 3.223 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.731 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde altının ons fiyatının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydederek, veri sonrası oynaklığın artabileceğini belirtti.

Teknik açıdan 1.760 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.725 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Dolar/TL 8,61 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 8,61 seviyelerinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor
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