Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 450 liradan işlem görüyor
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Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 450 liradan işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 450 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 739 lira, cumhuriyet altını da 3.014 liradan satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki yükselişin etkisiyle yüzde 2,2 değer kazanan gram altın, günü 451,3 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 450 lirada dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 739 lira, cumhuriyet altını da 3.014 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda geçen hafta kapanışına göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.727 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.746 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve oynaklığın yüksek olması nedeniyle döviz kurlarının seyrinin takip edileceğini bildirdi. Ons altında 1.715-1.720 bandının kısa ve orta vadeli teknik görünüm açısından kritik destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, 1.746 doların direnç olarak öne çıktığını söyledi.

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Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 450 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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