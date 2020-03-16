Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü Koronavirüs salgınının ardından ABD Merkez Bankası'nın faizi sıfıra çekerek genişleme programı açıklamasıyla birlikte değerli metallerde tepki alımı oluştu. Tepkinin ardından sert düşüşe başlayan altının ons fiyatı yılbaşından bu yana ilk kez bin 500 doların aşağısını görürken gram fiyatı 303,6 TL'den işlem görüyor.

Altının ons fiyatı yılbaşından bu yana ilk kez bin 500 doların altını gördü. Altın 9 Mart'ta bin 700 doları aşarak 7 yıllık rekorunu kırmıştı.ABD Merkez Bankası'nın (FED)faizi sıfıra çekerekgenişleme programı açıklaması ve dolar likiditesine yönelik diğer merkez bankalarıyla koordineli çalışılacağınayönelik adımlar değerli metallerde tepki alımına neden olmuştu.

ALTININ GRAMI 303 TL'DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Geçen haftayı 1.529 seviyesinden kapatan ons altın haftanın ilk işlem gününe 1.552 seviyesinden başlamıştı. Öğleden önce en yüksek 1.575 en düşük 1.524 seviyelerini gören değerli metal saat 13.30 itibariyle bin 500 doların altına indi. Saat 14.00 itibariyle altının gram fiyatı 303,6 TL'den işlem görüyor.

PETROLDE DE DÜŞÜŞ VAR

Altının yanı sıra petrolde de düşüş yaşanıyor. Brent petrolün varili %10,3 değer kaybederek, 30,8 dolarla son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 31,97 dolardan işlem görerek başladı. Öğle saatlerine gelindiğinde ise petrol 30,8 dolara kadar inerek son 4 yılın en düşük seviyesine indi.