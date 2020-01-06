: Altındaki yükseliş kuyumcuları tedirgin etti

06.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:06

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan sorunlar nedeniyle altın 1 haftada 289 liradan 302 liraya çıktı. 6 Aralık 2019-6 Ocak 2020 tarihleri arasında ise altın çeşitli nedenlerden dolayı 272 liradan 302 liraya yükseldi. Bu yükseliş ise kuyum sektörünü olumsuz etkiledi. Cuma günü gramını 297 liradan satan kuyumcu, eğer sattığı altını yerine koymadıysa pazartesi sabah 302 liradan almak zorunda kaldı.

"SİYASİ-EKONOMİK SAVAŞ ARTIRDI"

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, konuyla ilgili, "Altındaki artışın en önemli sebeplerinden biri ülkelerin içerisinde bulunduğu döviz fiyatlarındaki değişkenlikler. İkincisi de uluslararası piyasalardaki arz ve talep ile dünya üzerinde söz sahibi olan ülkelerin birbirleriyle olan siyasi-ekonomik savaşlarının sonuçları. Bundan ötürü altın fiyatları pozitif ve negatif olarak değişiklik gösterebilir" diye konuştu.

"ONS BAZINDA 20 DOLARLIK ARTIŞ"

Türkiye'de altın fiyatlarındaki artışların dolardan kaynaklandığını kaydeden Başman, "Aralık ayının başından bu yana altın çok ciddi artış yaşamıştır. Yılbaşından sonra Amerika'nın, İran'ın önde gelen komutanlarından birini öldürmesi ve İran'ın buna karşılıklı söylemleri nedeniyle Ortadoğu'da yeniden savaş kazanlarının kaynamasına yol açtı. Ons bazında 20 dolarlık artış fiyatları bu noktaya getirdi" ifadelerini kullandı.

"ANİ YÜKSELİŞ, ZARARA YOL AÇTI"

Aralık ayının başından itibaren altında 30-35 liralık artış yaşandığını aktaran Oğuz Başman, artışın rutin ve beklenen bir artış olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Piyasada ve esnaf arkadaşlarımızda tedirginlik var. Cuma günü 298 lira seviyelerinde sattığımız altınları eğer yerine koyamadıysak yaklaşık 5 liralık fiyat artışıyla yerine koyduk. Bu da çeyrek altında 8-9 liraya tekabül ediyor. Bu da elinde para olan müşterilerin ve esnafların ciddi boyutta zararına yol açtı."

Kaynak: İHA

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