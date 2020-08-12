Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim Güne 433 lira ile başlayan altında oynaklık devam ediyor. Son iki saatte gram altında yaklaşık 21 liralık değişim oldu. Gram altın 433 liradan 454 liraya kadar tırmandı.

Altın fiyatlarında dün başlayan düşüş trendi bugün sabah saatlerinde de devam etti. Ancak ilerleyen saatlerde yine tırmanışa geçen gram altın, son iki saat içinde 454 liraya kadar yükseldi. Gram altın fiyatları, gün içerisinde en düşük 433 lirayı görürken altının ons fiyatı ise 1863 dolara kadar gerilemişti.

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ABD'de parasal genişlemenin devam edebileceği sinyalleri, Rusya'nın koronavirüs aşısını bulduğu iddiası ons altında dramatik düşüşe neden oldu. Büyük kayıp yaşayan ons altında hızlı gerileme her geçen gün devam ederken yatırımcılar da altından çıkışa başladı.

12 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

Altın Ons Alış fiyatı: 1.929,64 TL

Altın Ons Satış fiyatı: 1.930,43 TL

Gram Altın Alış Fiyatı: 454,28 TL

Gram Altın Satış Fiyatı: 454,45 TL

Çeyrek Altın Alış Fiyatı: 737,10 TL

Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 757,90 TL

Tam Altın Alış Fiyatı: 2.915,60 TL

Tam Altın Satış Fiyatı: 2.984,50 TL