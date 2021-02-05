Altın fiyatları tepetaklak! Son 2 ayın en kötü haftasını geçirdi

Altın fiyatları 27 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan 410,2 lirayı gördü. Güvenli liman olarak tabir edilen altındaki bu düşüş, yatırımcıyı da farklı arayışlara itmeye başladı.

Doların önemli para birimleri karşısında güçlenmesi, makro verilerde sağlanan iyileşme ve koronavirüse karşı aşılama çalışmalarındaki hızlanma altın fiyatlarının son 2 ayın en kötü haftasını geçirmesine yol açtı.

410 LİRAYI GÖRDÜ

Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından 27 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan 410,2 lirayı gördü. Altın saat 9.45 itibariyle 412 liradan işlem görürken; öte yandan çeyrek altın 675,75 TL'den, cumhuriyet ise 2.750,85 liradan satılıyor.

ANALİSTLER UMUTLU

Analistler, "Korona virüse karşı aşılama ile birlikte ekonomik görünümün parlaması, makro verilerin iyileşmesi değerli metallere olan talebi azaltıyor" değerlendirmesinde bulunsalar da bunun kısa vadeli bir geri çekilme olduğunu da savunuyorlar. Ekonomik toparlanma güçlendikçe ve enflasyon bekleyişleri yükseldikçe yatırımcıların hedge, koruma amaçlı olarak yeniden altına ilgi gösterecekleri öngörülüyor.