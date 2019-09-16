Altın fiyatları Suudi Arabistan saldırılarıyla ralli yaptı

16.09.2019 12:47

Altın fiyatları, Suudi Arabistan'ın Abqaiq bölgesinde bulunan dünyanın en büyük petrol işleme tesisine ve Krallık'ın Khurais bölgesinde bulunan ikinci en büyük petrol sahasına düzenlenen silahlı insansız araç (SİHA) saldırıları ile birlikte yüzde 1,5 sıçradı ve 6 yılın en yüksek seviyesine tırmandı.

Spot altın yüzde 1,6 yükselerek ons başına bin 512 dolara kadar çıktıktan sonra Londra saati ile 06.59'da bin 503 dolara geldi. Gümüş fiyatları ise yüzde 3,2 yükselerek ons başına 17 bin 993 dolara kadar tırmandı. Platin ve paladyum da yükseldi.

Hafta sonu Suudi Arabistan'da düzenlenen saldırıların ardından, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'ın saldırıyı düzenlediğinin doğrulanmasına bağlı olarak hazır ve hazırlıklı olduğunu kaydetti ve bu açıklama ABD'nin askeri karşılık vereceği beklentilerini artırdı.

ALTIN FİYATLARI DAHA DA ARTABİLİR

Fat Prophets analisti David Lennox, "Bu saldırı düzenlenen önemli bir tesis ve eğer gerilim daha da artarsa, altın fiyatları daha da güçlü bir ralli yapacak," dedi ve "ABD'nin ne yapacağını bilmiyorum; hazır ve hazırlıklılar. Trump ise bilinmez biri" değerlendirmesinde bulundu.

Oanda Corp. kıdemli piyasa analisti Jeffrey Halley, "Gerilimde devam eden artış ya da Orta Doğu'da düşmanlıkların artması, altının bin 600 dolar engeline öngörülenden daha önce çıkmasına neden olabilir" değerlendirmesinde bulundu.