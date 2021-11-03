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ALTİD sezon değerlendirme toplantıları başladı

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ALTİD sezon değerlendirme toplantıları başladı

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ( ALTİD ) sezon sonu değerlendirme toplantıları başladı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ( ALTİD ) sezon sonu değerlendirme toplantıları başladı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili'nin sezon sonu istatistikleri ve sahil büfeleri planlamaları konularıyla ilgili sunum yaptığı iki ayrı toplantıda Okurcalar, Türkler, İncekum, Payallar ve Avsallar bölgelerinin durumu ve planlamaları masaya yatırıldı.

Toplantıda, Güvenli Turizm Sertifikasyonu süreci, TGA'nın ülke ve bölge turizmi için yaptığı çalışmalar, yurt dışı sosyal medya tanıtım çalışmaları, doğru fiyat uygulamalarıyla hizmet kalitesinin artırılması, kalifiye personel sorunu ve yabancı personel çalıştırma prosedürleri, iç pazarın önemi, misafirlerin pandemi süreci ve sonrasında değişime uğrayan beklentileri konuları da görüşüldü.

Serdar Gür'ün başkanlığını yaptığı Alara Turizm Yatırımcılar Derneği (ALTUYAB) ile Mustafa Kahya'nın başkanlığını yaptığı İncekum ve Türkler Otelciler Derneği (İNTOD) ev sahipliğinde yapılan toplantıların sonunda Başkan Sili, üyelerin sorularını yanıtladı. - ANTALYA

ALTİD sezon değerlendirme toplantıları başladı

ALTİD sezon değerlendirme toplantıları başladı

ALTİD sezon değerlendirme toplantıları başladı

ALTİD sezon değerlendirme toplantıları başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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