Altay Tuzlaspor maçının ardından
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Altay Tuzlaspor maçının ardından

07.03.2021 23:12 | Son Güncelleme: 07.03.2021 23:18

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Tuzlaspor'u konuk eden Altay, rakibini 5-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Tuzlaspor'u konuk eden Altay, rakibini 5-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan, Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Bizi çok sevindiren bir skor oldu. İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Oyuncu kadromuz da oturdu. Bu galibiyetin de devamını getirmek istiyoruz ve bunun gelmesi gerekiyor. Elimizdeki yüksek potansiyelli oyuncuların istediğimiz oyunu oynaması bizi sevindiriyor. Kazanarak yolumuzu devem ettirmek istiyoruz. Üst sıralara yakınız kazandığımız her maç bizi hedefe yakınlaştıracak" dedi.

Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise, "Bütün hafta çalıştık rakibi iyi analiz ettik. Planlarımız da harika gidiyordu ama hakemin kırmızı kart ve penaltı kararı bizi kötü etkiledi. Altan çok kaliteli bir takım ve hakem rüzgarını da arkasına alında bu fark kaçınılmaz oldu. Aslında skora baktığımız zaman gerçeği yansıtan bir skor değil. Önümüzdeki haftalarda hakemlerin daha adil kararlar almasını bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Altay Tuzlaspor maçının ardından
Altay Tuzlaspor maçının ardından
Altay Tuzlaspor maçının ardından
Altay Tuzlaspor maçının ardından

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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