Altay tam kadro çalışıyor TFF 1'inci Lig'in iddialı ekiplerinden Altay, yurt dışına çıkan iki oyuncusunun takıma dönmesiyle hazırlıklarına tam kadro devam etmeye başladı.

TFF 1'inci Lig'in iddialı ekiplerinden Altay, yurt dışına çıkan iki oyuncusunun takıma dönmesiyle hazırlıklarına tam kadro devam etmeye başladı. Siyah-beyazlılarda koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada ülkesine giden Hollandalı Kappel ve İstanbul'da tedavi olduktan sonra Almanya'ya ailesinin yanına giden gurbetçi Kerim Avcı, İzmir'e dönerek takıma katıldı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde hazırlıklarını eksiksiz sürdüren Altay, 19 Haziran'da yeniden başlaması planlanan ligde kalan 6 haftada Süper Lig hedefine ulaşmaya çalışacak.

Kaynak: DHA