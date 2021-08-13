Altay, Cesar Pinares'i kadrosuna kattı
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Altay, Cesar Pinares'i kadrosuna kattı

Altay, Cesar Pinares'i kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay, 30 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusu Cesar Pinares'i renklerine bağladı.

Altay, 30 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusu Cesar Pinares'i renklerine bağladı.

18 yıllık Süper Lig hasretini dindiren Altay, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, son olarak Brezilya takımlarından Gremio'da forma giyen Cesar Pinares'i kadrosuna kattı. Transferle ilgili henüz sözleşme süresi belirtilmezken, İzmir temsilcisi Teknik Direktör Mustafa Denizli ve kadrosuna kattığı tüm yeni oyuncular için bugün toplu imza töreni düzenleyecek.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu Cesar Pinares, kariyerinde İtalya'nın Triestina, Chievo Verona, Şili'nin San Luis, Morning, CD Iquique, Espanola, Colo Colo, CDUC, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah FC ve Brezilya'nın Gremio takımlarında forma giydi. Kariyerinde 238 resmi maça çıkan Pinares, bu maçlarda 30 gol, 23 asistlik performans sergiledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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