Altay, Mehmet Topal'ı transfer etmek için harekete geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altay, Mehmet Topal'ı transfer etmek için harekete geçti

Haberler.com - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir'le yolları ayıran Mehmet Topal için Altay harekete geçti. Bonservisi elinde bulunan 'Örümcek adam' lakaplı tecrübeli futbolcuyla, İzmir ekibinin kısa süre içinde temasa geçmesi bekleniyor.

Süper Lig'in yeni ekibi Altay'da transfer çalışmaları sürüyor. Güçlü bir takım kurma hedefinde olan İzmir ekibi, bonservisi elinde bulunan Mehmet Topal'ı gündemine aldı.

KISA SÜRE İÇİNDE TEMASA GEÇİLECEK

Transferde tek yetkilinin Mustafa Denizli olan İzmir ekibinin hedefinde Mehmet Topal'ın olduğu öğrenildi. Başakşehir'den ayrılan 35 yaşındaki deneyimli oyuncuyla en kısa sürede temasa geçilmesi bekleniyor.

Altay, Mehmet Topal'ı transfer etmek için harekete geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Bülent Turan Muharrem İnce Veysel Eroğlu Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Acun Ilıcalı Fahriye Evcen
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altay, Mehmet Topal'ı transfer etmek için harekete geçti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 00:40:07. #1.15#

title