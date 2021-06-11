Altay, Mehmet Topal'ı transfer etmek için harekete geçti

Medipol Başakşehir'le yolları ayıran Mehmet Topal için Altay harekete geçti. Bonservisi elinde bulunan 'Örümcek adam' lakaplı tecrübeli futbolcuyla, İzmir ekibinin kısa süre içinde temasa geçmesi bekleniyor.

Süper Lig'in yeni ekibi Altay'da transfer çalışmaları sürüyor. Güçlü bir takım kurma hedefinde olan İzmir ekibi, bonservisi elinde bulunan Mehmet Topal'ı gündemine aldı.

KISA SÜRE İÇİNDE TEMASA GEÇİLECEK

Transferde tek yetkilinin Mustafa Denizli olan İzmir ekibinin hedefinde Mehmet Topal'ın olduğu öğrenildi. Başakşehir'den ayrılan 35 yaşındaki deneyimli oyuncuyla en kısa sürede temasa geçilmesi bekleniyor.