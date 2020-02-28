Altay deplasmanda kayıp

28.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:02

TFF 1. Lig'de 2-0 öne geçtiği Bursaspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Altay, son 4 dış saha maçında 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak 10 puan kaybetti. Bu periyotta İstanbul'da Cesar Grup Ümraniyespor'a 1-0, Ankara'da Keçiörengücü'ne 2-0 yenilen siyah-beyazlılar, golsüz berabere biten Balıkesirspor ve Bursaspor deplasmanlarından 1'er puan çıkardı. İzmir temsilcisi, gurbette çıktığı son 8 randevuda sadece 1 kez sahadan zaferle ayrıldı. Puanını 35'e çıkaran Altay, ligde bir basamak düşerek 6. sıraya yerleşti. Bursaspor filelerini sarsarak 3 ay sonra gol sevinci yaşayan ve toplam gol sayısını 5'e çıkaran Belaruslu Putsila, Altınordu derbisi öncesi sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Altay'ın başında çıktığı iki maçta 4 puan toplayan teknik direktör Yalçın Koşukavak, eski takımına karşı duygusal bir maça çıktığını ifade ederek, "İlk yarıdaki müthiş oyun için futbolcularımı tebrik ediyorum. Devre 2-0 bitseydi çok rahat kazanabilirdik. 2-1'den sonra Bursaspor baskısını kıramadık. Benim takımım biraz bozuldu. Son bölümde dizilişi değiştirip tamamen 1 puana oynadım. Potada kalmam gerekiyordu. Kazanamıyorsan 1 puan alıp takımı potada tutmayı düşündüm. Bunu başardığım için mutluyum" dedi.

Henüz takımına yüzde 100 hakim olamadığını dile getiren Koşukavak, "6 günde 2 maç oynadık, 3 antrenman yaptık. Oyuncuların maç performansı zaman alıyor" yorumu yaptı.KADRO YAPISI PROBLEMLİ

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, siyah-beyazlı takımın kadro planlamasında ve yapısında bazı problemler olduğunu söyledi. Leandrinho'nun performansının sorulması üzerine konuşan Yalçın Koşukavak, kadrodaki yabancı oyuncusu sayısının fazla, yerli futbolcu sayısının az olduğunu ifade ederek, "Mevkilerde de ciddi problemler var. Leandrinho'nun performansı çok kötüydü, ben de farkındayım ama imkansızlıklar ve çaresizlik diye bir şey var. Performansından memnun değilim. Oyuncuyu tamir edip performans almak gerekiyor. Akıl bunu söylüyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA