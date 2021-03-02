Altay'da yeniler hazır değil
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Altay'da yeniler hazır değil

02.03.2021 13:00 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:00
Altay'da yeniler hazır değil

SPOR Toto 1'inci Lig'de lider Giresunspor'u deplasmanda yenerek moral bulan Altay, pazar günü evinde oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına başlarken, Teknik Direktör Osman Özköylü ara transfer döneminde takıma dahil olan oyuncuların tam anlamıyla hazır olmadığını dile getirdi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de lider Giresunspor'u deplasmanda yenerek moral bulan Altay, pazar günü evinde oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına başlarken, Teknik Direktör Osman Özköylü ara transfer döneminde takıma dahil olan oyuncuların tam anlamıyla hazır olmadığını dile getirdi. Başta Poko olmak üzere devre arasında alınan futbolcuların maç eksiği olduğunu belirten Osman Özköylü, "Kaleci Stachowiak, Cebrail, Deniz, İlhan, Mehmet Erdem, Murat, Zeki ve Mossoro da ilk yarıda fazla maç oynamamışlar. Yüzde 100 hazır değiller. Poko ekim ayından beri maça çıkmamış" diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, "4-5 ay takımla idman yapmayan oyuncunun bir anda maç oynama seviyesine gelmesi mümkün görünmüyor. Süreci özel antrenörle devam ettirmeye çalışıyoruz. Fiziksel olarak takımın gerisindeler. Onları kullanma noktasında temkinli davranıyoruz. Belki Tuzlaspor maçı öncesi U19 takımımızla bir hazırlık maçı yapabiliriz. Bazı oyuncular hiç oynamamış, bazıları 3-5 maç oynamış, bu bizim için handikap. Zorlu maçlara çıkıyoruz. İlk yarıyı maç yaparak geçirmiş, daha hazır oyuncuları ön planda tutmaya çalışıyoruz. Keşke hazır olsalar. İlerleyen haftalarda takıma katkı yapacaklarını düşünüyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere İrem Derici Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altay'da yeniler hazır değil - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 13:04:06. #1.14#
title