Altay'da yeniler hazır değil

SPOR Toto 1'inci Lig'de lider Giresunspor'u deplasmanda yenerek moral bulan Altay, pazar günü evinde oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına başlarken, Teknik Direktör Osman Özköylü ara transfer döneminde takıma dahil olan oyuncuların tam anlamıyla hazır olmadığını dile getirdi. Başta Poko olmak üzere devre arasında alınan futbolcuların maç eksiği olduğunu belirten Osman Özköylü, "Kaleci Stachowiak, Cebrail, Deniz, İlhan, Mehmet Erdem, Murat, Zeki ve Mossoro da ilk yarıda fazla maç oynamamışlar. Yüzde 100 hazır değiller. Poko ekim ayından beri maça çıkmamış" diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, "4-5 ay takımla idman yapmayan oyuncunun bir anda maç oynama seviyesine gelmesi mümkün görünmüyor. Süreci özel antrenörle devam ettirmeye çalışıyoruz. Fiziksel olarak takımın gerisindeler. Onları kullanma noktasında temkinli davranıyoruz. Belki Tuzlaspor maçı öncesi U19 takımımızla bir hazırlık maçı yapabiliriz. Bazı oyuncular hiç oynamamış, bazıları 3-5 maç oynamış, bu bizim için handikap. Zorlu maçlara çıkıyoruz. İlk yarıyı maç yaparak geçirmiş, daha hazır oyuncuları ön planda tutmaya çalışıyoruz. Keşke hazır olsalar. İlerleyen haftalarda takıma katkı yapacaklarını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ