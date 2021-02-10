Altay'da Osman Özköylü dönemi
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Altay'da Osman Özköylü dönemi

10.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:57
Altay'da Osman Özköylü dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktörlük için Osman Özköylü ile 1,5 yıllığına anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktörlük için Osman Özköylü ile 1,5 yıllığına anlaştı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, yapılan görüşmelerin ardından teknik direktörlük görevine Osman Özköylü'nün getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Özköylü ve ekibine yeni görevinde başarılar diliyor, Büyük Altay'ımızı hak ettiği yere ulaştıracağına yürekten inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Teknik direktörlük kariyerine Etimesgut Belediyespor'da başlayan 49 yaşındaki Osman Özköylü, Erzurumspor, Körfez İskenderunspor, Elazığspor, Denizlispor, Ankaraspor, Şanlıurfaspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adanaspor, Boluspor ve son olarak Hekimoğlu Trabzon'u çalıştırdı.

Osman Özköylü, 2012-2013'te Kayseri Erciyesspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları (1)
ATİLLA: Altay da Futboldan anlayan ne başkan ne yönetim var. Osman Özköylü gittiği her takımdan kovuldu. Bu nasıl KAFA. . .
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