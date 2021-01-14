Altay'da Deniz ve Mehmet Erdem imzaladı
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Altay'da Deniz ve Mehmet Erdem imzaladı

14.01.2021 22:58 | Son Güncelleme: 14.01.2021 23:02
Altay'da Deniz ve Mehmet Erdem imzaladı

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay, Antalya kampında bir süredir antrenmanlara katılan forvet Deniz Kadah ve sol bek Mehmet Erdem Uğurlu ile resmi sözleşme imzaladı.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay, Antalya kampında bir süredir antrenmanlara katılan forvet Deniz Kadah ve sol bek Mehmet Erdem Uğurlu ile resmi sözleşme imzaladı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya gelen iki futbolcu siyah-beyazlı kulüple sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Son olarak Göztepe forması giyen gurbetçi Deniz sezonun ilk yarısını boşta geçirirken, Mehmet Erdem ise Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de 1, kupada 2 maça çıktı.

Futbola 5 yaşında başladığını belirten Deniz Kadah, "İzmir her şeyiyle güzel bir şehir. Armasında İzmir yazan bir takımda olmak beni çok mutlu ediyor" derken, Mehmet Erdem ise, "Büyük Altay camiasına geldiğim için çok mutluyum. Bu camianın ne kadar büyük olduğunu herkes gibi ben de biliyorum. Hedefimiz Süper Lig. Ligi en zirvede bitirmek için var gücümüzle savaşacağız" diye konuştu.


Altay'da Deniz ve Mehmet Erdem imzaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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