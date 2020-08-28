Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde oynadığı hazırlık maçında Alanyaspor ile kozlarını paylaşırken sarı lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü karşılaşmaya damga vurdu. Salih Uçan'ın attığı golde önde yakalanan file bekçisi, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesindeki 3. hazırlık maçında, Erol Bulut'un eski takımı Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertliler, maçtan 1-1'lik skorla ayrıldı. Karşılaşmaya Alanyasporlu Salih Uçan'ın Altay Bayındır'a 35 metreden attığı frikik golü damga vurdu. Fenerbahçeli kaleci, serbest vuruşta önde yakalanırken golün ardından sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe'nin tek golü 37. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile geldi.

3 OYUNCU KADRODA YOKTU

Fenerbahçe'de sakatlıkları olan Vedat Muriqi ve Tolgay Arslan ile yeni transfer Mauricio Lemos kadroda yer almadı.

GARRY RODRIGUES SAKATLANDI

Fenberbahçe'de maçın 2. yarısında oyuna dahil olan Garry Rodrigues, 63. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Yeni transferleri ile sahaya çıkan ev sahibi ekip daha önce İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederken, Karagümrükspor ile de 2-2 berabere kalmıştı.